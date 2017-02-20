"Милан" победил "Фиорентину"

"Милан" в матче 25-го тура чемпионата Италии победил "Фиорентину" со счетом 2:1.



В составе хозяев отличились Юрай Куцка и Жерар Деулофеу. Для последнего это первый гол в составе "россонери". Единственный гол "фиалок" забил Никола Калинич.

"Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице. "Фиорентина" находится на восьмой строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

25-й тур

"Милан" – "Фиорентина" – 2:1 (2:1)

Голы: Куцка, 16 (1:0). Калинич, 20 (1:1). Деулофеу, 31 (2:1).

"Милан": Доннарумма, Палетта, Ванджони, Абате, Гомес, Соса (Поли, 86), Куцка (Сапата, 73), Деулофеу (Бертолаччи, 73), Пашалич, Бакка, Сусо.

"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес, Астори, Сальседо, Валеро, Санчес, Иличич (Сапонара, 81), Весино, Кристофоро (Бадель, 71), Калинич, Кьеза (Тельо, 71).

Предупреждения: Сальседо, 44. Ванджони, 45+1. Гомес, 51. Весино, 51. Сусо, 74.

Судья: Валери.

19 февраля. Милан. Стадион Giuseppe Meazza.