"Милан" может уволить Гаттузо из-за неудовлетворительных результатов команды

Дженнаро Гаттузо может покинуть "Милан" в ближайшие дни, сообщает Football Italia.

По информации издания, руководство команды в ближайшие несколько дней проведет рабочую встречу, на которой поставит вопрос о необходимости дальнейшего сотрудничества со специалистом. На данный момент красно-черные не могут одержать победу в пяти матчах к ряду, притом, в четырех из них они не могут забить. После нулевой ничьи с "Фрозиноне" Гаттузо взял ответственность за неудачную игру команды на себя.

На данный момент "Милан" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 28 очков в 18 матчах. Помимо этого, команда вылетела из Лиги Европы.