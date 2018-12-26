Гаттузо - о результатах "Милана": "Я - капитан корабля, и вся ответственность на мне"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо взял на себя ответственность за неудачную игру своей команды в матче с "Фрозиноне" (0:0).

- В первом тайме "Милан" играл плохо. Если мы хотим попасть в Лигу чемпионов, нам нельзя так играть, - приводит слова Гаттузо Football Italia. - В матче с "Фиорентиной" с нашей стороны было больше креатива, здесь же мы отдали сопернику первую половину игры. Нельзя так проводить важные матчи, я не могу этого принять. Сейчас у нас непростой период, результат все никак не приходит. Я не думаю о своей тренерской должности, потому что отвечаю за результат и выставляю себя вперед.

Я - капитан корабля, и вся ответственность на мне. Нужно понять, как можно заставить своих игроков выступать лучше. В команде нет спокойствия, все на нервах, так что, случиться может все.

На данный момент "Милан" занимает пятое место с 28 очками в 18 сыгранных матчах.

"Милан" не забил в четвертом матче подряд. Такого не было с 1984 года

Турнирная таблица Серии А