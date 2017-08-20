"Милан" крупно обыграл "Кротоне", дубль Квальяреллы помог победить "Сампдории"

"Милан" разгромил "Кротоне" со счетом 3:0 в матче 1-го тура чемпионата Италии. Отметим, что в составе победителей первый гол за клуб забил полузащитник Франк Кессье, а воспитанник "Милана" Патрик Кутроне забил мяч и отдал голевую передачу. Также один гол на счету полузащитника Сусо.

В другой встрече "Сампдория" одержала волевую победу над "Беневенто" со счетом 2:1, проигрывая по ходу встречи 0:1. Победу хозяевам принес дубль Фабио Квальяреллы. "Сассуоло" и "Дженоа" не выявили победителя (0:0), "Кьево" был сильнее "Удинезе" со счетом 2:1.

Чемпионат Италии

1-й тур

"Кротоне" – "Милан" – 0:3 (0:3)

Голы: Кессье, 6 - с пенальти (0:1). Кутроне, 18 (0:2). Сусо, 23 (0:3).

"Кротоне": Кордац, Кабрера, Чеккерини, Мартелла, Фараони, Роден (Налини, 56), Барберис, Мандрагора, Стоян (Иско, 71), Тротта (Дюссенн, 8), Будимир.

"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Музаккьо, Родригес, Конти (Абате, 68), Хакан Чалханоглу, Локателли (Маури, 78), Кессье, Борини, Сусо, Кутроне (Андре Силва, 62).

Предупреждения: Кутроне, 9. Локателли, 59. Бонуччи, 69. Дюссенн, 90.

Удаление: Чеккерини (Кротоне), 3.

Судья: Мариани.

20 августа. Кротоне. Стадион Ezio Scida.

"Сампдория" – "Беневенто" – 2:1 (1:1)

Голы: Чичиретти, 15 (0:1). Квальярелла, 38 (1:1). Квальярелла, 54 (2:1).

"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Реджини, Павлович, Сала, Баррето, Рамирес (Линетти, 68), Прат (Джуричич, 84), Торрейра, Квальярелла, Капрари (Бонаццоли, 63).

"Беневенто": Белец, Коста, Лучони, Венути, Летиция (Ди Кьяра, 72), Катальди, Дель Пинто (Виола, 83), Кода, Д`Алессандро, Пушкаш (Сиссе, 82), Чичиретти.

Предупреждения: Баррето, 44. Дель Пинто, 49. Катальди, 90+5.

Судья: Паскуа (Италия).

20 августа. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.

"Сассуоло" – "Дженоа" – 0:0

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Пелузо, Ачерби, Лирола, Данкан, Маньянелли, Сенси (Миссироли, 65), Берарди, Политано (Рагуза, 65), Фальчинелли (Матри, 84).

"Дженоа": Перин, Джентилетти, Россеттини, Бираски, Мигел Велозу, Таарабт (Палладино, 60), Лазович, Бертолаччи, Лаксальт, Пандев (Омеонга, 74), Галабинов (Сальседо Мора, 81).

Предупреждения: Мигел Велозу, 26. Россеттини, 45+1. Маньянелли, 55. Политано, 61. Джентилетти, 63.

Судья: Дамато.

20 августа. Реджо-Эмилия. Стадион Mapei Stadium - Citta del Tricolore.

"Удинезе" – "Кьево" – 1:2 (1:1)

Голы: Инглезе, 15 (0:1). Теро, 37 (1:1). Бирса, 54 (1:2).

"Удинезе": Скуффет, Найтинк, Анджелла, Ваге (Самир, 58), Пеццелла, Халльфредссон, Янкто, Фофана (Перица, 61), Теро, де Пауль (Бехрами, 65), Лазанья.

"Кьево": Соррентино, Гобби, Гамберини, Дайнелли, Каччаторе, Бирса (Ригони, 79), Хетемай, Радованович, Кастро, Инглезе (Пеллиссьер, 88), Пуччарелли (Гарритано, 75).

Предупреждения: Анджелла, 64. Перица, 70. Ригони, 82. Каччаторе, 90+2.

Судья: Гавиллуччи (Италия).

20 августа. Удине. Стадион Dacia Arena.