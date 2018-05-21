Мауро Икарди: "Я главный поклонник "Интера", хочу остаться в клубе"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди отметил, что хочет остаться в своей нынешней команде. Действующий контракт аргентинца с миланцами рассчитан до 2021 года.

- Я обсужу с руководством клуба свое будущее. Вы знаете, что я хочу остаться здесь. Поверьте, я являюсь главным болельщиком "Интера". Я недавно купил новый дом в Милане? Это знак.

Накануне "Интер" обыграл "Лацио" в матче 38-го тура чемпионата Италии и пробился в групповой турнир Лиги чемпионов-2018/19.



25-летний Икарди вместе с форвардом римской команды Чиро Иммобиле стал лучшим бомбардиром прошедшего чемпионата Италии с 29 голами.