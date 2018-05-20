"Интер" Спаллетти вырывает у "Лацио" победу и место в Лиге чемпионов

"Интер" выиграл у "Лацио" в матче 38-го тура чемпионата Италии. Подопечные Лучано Спаллетти дважды уступали по ходу встречи, а до 81-й минуты счет был ничейным, что устраивало римлян. В итоге "Интер" все же смог забить победный гол. Это позволило ему обойти "Лацио" в турнирной таблице и финишировать четвертым, в зоне Лиги чемпионов.

Помимо "Интера", в Лиге чемпионов сыграют чемпион страны "Ювентус", а также "Наполи" и "Рома".

В групповой турнир Лиги Европы попали "Лацио" и "Милан", в отборочный турнир - "Аталанта". В серию B вылетели "Кротоне", "Верона" и "Беневенто".

Чемпионат Италии

Серия A

38-й тур

"Лацио" - "Интер" - 2:3 (2:1)

Голы: Перишич, 9 - в свои ворота (1:0). Д`Амброзио, 29 (1:1). Фелипе Андерсон, 41 (2:1). Икарди, 78 - с пенальти (2:2). Весино, 81 (2:3).

"Лацио": Стракоша, Раду (Баштуш, 77), де Фрай (Нани, 84), Марушич, Луис Фелипе, Лукас, Лулич, Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич, Мурджа, Иммобиле (Лукаку, 75).

"Интер": Ханданович, Миранда, Д`Амброзио (Раноккиа, 81), Жоау Канселу, Шкриньяр, Рафинья (Карамо, 68), Брозович, Весино, Кандрева (Эдер, 61), Перишич, Икарди.

Предупреждения: Брозович, 13. Миранда, 23. Луис Фелипе, 26. Лулич, 34. Лукас, 37. Д`Амброзио, 47. Стракоша, 63. Весино, 83.

Удаления: Лулич, 79. Габаррон, 90+4 (на скамейке запасных).

Судья: Рокки.

20 мая. Рим. Стадион "Olimpico".

"Сассуоло" - "Рома" - 0:1 (0:1)

Гол: Пеголо, 45 - в свои ворота.

"Сассуоло": Пеголо, Пелузо (Летшерт, 59), Ачерби, Лемос, Рожериу, Аджапонг, Миссироли (Бьондини, 85), Данкан, Маньянелли, Берарди (Бабакар, 73), Политано.

"Рома": Скорупски, Коларов, Фасио, Манолас, Гоналон, Стротман, Флоренци (Капрадосси, 76), Л.Пеллегрини, Джеко, Перотти (Жерсон, 80), Шик (Эль-Шаарави, 72).

Предупреждения: Фасио, 35. Бьондини, 90+1.

Судья: Аббаттиста.

20 мая. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".