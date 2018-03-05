Матчи 27-го тура серии А будут сыграны 3 и 4 апреля. Исключение - миланское дерби

Матчи 27-го тура чемпионата Италии, которые были запланированы на 4 марта, будут сыграны 3 и 4 апреля, сообщает Football Italia. Решение о переносе игр было принято из-за кончины защитника и капитана "Фиорентины" Давиде Астори, который будет похоронен 8 марта.

Исключением станет матч "Милан" - "Интер", поскольку "россонери" могут стать участниками 1/4 финала Лиги Европы. Первый матч этой стадии еврокубкового турнира запланирован на 5 апреля.

Напомним, соперником команды Дженнаро Гаттузо на международной арене является "Арсенал". Встречи между итальянским и английским клубами состоятся 8 и 15 марта в Милане и Лондоне соответственно.

В связи с тем, что матч "Аталанты" против "Ювентуса" уже был перенесен из-за снегопада, игра команды из Бергамо против "Сампдории" состоится 11 апреля.