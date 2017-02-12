21:27 | ФУТБОЛ — Италия

Массимо Оддо подаст в отставку с поста наставника "Пескары"

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Главный тренер "Пескары" Массимо Оддо в ближайшее время напишет заявление об уходе в отставку, информирует Football Italia. Под руководством 40-летнего специалиста "дельфины" в текущем сезоне набрали всего девять очков и замыкают турнирную таблицу чемпионата Италии.

На счету "Пескары" лишь одна победа, которая была присуждена команде по итогам 2-го тура серии A, когда "Сассуоло" было присуждено техническое поражение из-за участия в игре нападающего Антонино Рагузы, чья заявка не была оформлена в срок.

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