Массимо Оддо подаст в отставку с поста наставника "Пескары"

Главный тренер "Пескары" Массимо Оддо в ближайшее время напишет заявление об уходе в отставку, информирует Football Italia. Под руководством 40-летнего специалиста "дельфины" в текущем сезоне набрали всего девять очков и замыкают турнирную таблицу чемпионата Италии.

На счету "Пескары" лишь одна победа, которая была присуждена команде по итогам 2-го тура серии A, когда "Сассуоло" было присуждено техническое поражение из-за участия в игре нападающего Антонино Рагузы, чья заявка не была оформлена в срок.