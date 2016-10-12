Маркизио отметился голом в товарищеском матче

Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио, набирающий форму после восстановления от травмы, забил гол в товарищеском матче против команды "Про Сеттимо Энд Эурека" (3:0), выступающей в серии D. Таким образом футболист продемонстрировал свою готовность принять участие в матче 8-го тура серии А с "Удинезе".

Напомним, итальянский хавбек не выходил на поле в официальных встречах с апреля из-за повреждения связок колена.