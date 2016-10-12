19:07 | ФУТБОЛ — Италия

Маркизио отметился голом в товарищеском матче

0
0
0

Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио, набирающий форму после восстановления от травмы, забил гол в товарищеском матче против команды "Про Сеттимо Энд Эурека" (3:0), выступающей в серии D. Таким образом футболист продемонстрировал свою готовность принять участие в матче 8-го тура серии А с "Удинезе".

Напомним, итальянский хавбек не выходил на поле в официальных встречах с апреля из-за повреждения связок колена.

0
0
0

Материалы REN-TV

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

В окружении Емельяненко сообщение об избиении его дочери назвали...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ