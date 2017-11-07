Марио Балотелли: "Пирло мог бы играть еще лет 10"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли отметил, что полузащитник Андреа Пирло еще мог бы продолжать свою карьеру. 38-летний итальянец вчера сыграл свой последний матч, выйдя на поле в футболке "Нью-Йорк Сити" против "Коламбуса" (2:0).

"Уникальный, неподражаемый. Феноменальный. Для меня было честью играть вместе с тобой, Андреа. Спасибо за все. На мой взгляд, Пирло мог бы играть еще лет 10", - написал Балотелли в Инстаграме.

Напомним, в США Пирло переехал в 2015 году из "Ювентуса", где играл с 2011 по 2015 годы, а большую часть своей карьеры он провел в "Милане" – с 2001 по 2011 годы. Пирло является 6-кратным чемпионом Италии, чемпионом мира, а также рекордсменом чемпионата Италии по количеству голов со штрафных ударов.