Лук дня. Криштиану Роналду после слушаний по делу об изнасиловании

Петер Кристиансен, адвокат форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, остался недоволен встречей со следователями по делу об изнасиловании. Тем не менее, юрист убежден, что дело завершится с положительным исходом и его клиент будет признан невиновным.

Сам Роналду опубликовал в Твиттере фото, где он приспустил очки на нос. При этом пятикратный обладатель "Золотого мяча" выглядит очень решительным.

Ранее американка Кэтрин Майорга заявляла, что Роналду надругался над ней в 2009 году. Она говорила, что футболист заплатил ей за молчание 320 тысяч евро.

Роналду выделил 1 миллион долларов на юристов, врачей и пиарщиков для защиты от обвинений в изнасиловании