Лоренцо Инсинье: "Наполи" одержал хорошую победу, обыграв "Милан"

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье рад победе над "Миланом" (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Италии. По словам форварда, клуб одержал хорошую победу.

– Это была хорошая победа в матче с отличной командой. В этом сезоне "Наполи" может добиться больших успехов, поэтому мы выкладываемся полностью, – приводит Football Italia слова Инсинье. – Надеюсь, что этого будет достаточно. Мы не хотим разочаровать болельщиков.

Сборная? Мне не нравятся споры на этот счет. Тренер уверен, что выбрал правильный состав для выхода на чемпионат мира. Я принимаю это решение. Но не грустно, потому что Италия не сыграет на турнире, а не потому, что я не вышел на поле.