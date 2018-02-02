Лихтштайнер не знает, продолжит ли карьеру в "Ювентусе"

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер пока не знает, где продолжит свою карьеру. Футболист допускает, что новый сезон начнет в другом клубе. Отметим, что его контракт с "Ювентусом" заканчивается в июне.

– Я всегда готов обсудить любые варианты с руководством "Ювентуса". Я выступаю в Турине уже шесть лет, но сейчас я хочу сконцентнироваться на текущем сезоне, – цитирует Лихтштайнера Sky Sport Italia. – До июня я буду думать только о футболе, а что произойдет дальше – этого я пока не знаю.

34-летний футболист в этом сезоне провел 25 матчей во всех турнирах и забил два гола.