"Лацио" разгромил "Палермо", Бальде оформил хет-трик

В матче 33-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле нанес крупное поражение "Палермо" – 6:2. Хет-трик оформил Бальде Кейта, дублем у хозяев отметился Чиро Иммобиле. "Орлы" сохранили за собой четвертое место в турнирной таблице. "Палермо" идет в зоне вылета, занимая 19-ю строчку.

В другом поединке "Торино" на выезде нанес поражение "Кьево" – 3:1. По голу у "быков" на свой счет записали Адем Ляич, Давиде Дзаппакоста и Яго Фальке. Туринский клуб расположился на 9-м месте в таблице. "Летающие ослы" идут 12-ми.

Чемпионат Италии

Серия А

33-й тур

"Лацио" – "Палермо" – 6:2 (5:0)

"Кьево" – "Торино" – 1:3 (0:0)