Криштиану Роналду говорит по-русски. Видео

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду продемонстрировал знания русского языка. В прямом эфире в Инстаграме он общался с подписчиками и обращался к ним на разных языках. Увидев сообщение от российского поклонника, он сказал по-русски: "Спокойной ночи, Россия" и "Давай, давай".

Роналду с 2010 по 2015 год встречался с российской моделью Ириной Шейк. Помимо родного португальского, он знает английский и испанский, поскольку выступал за "Манчестер Юнайтед" и "Реал", а сейчас, по его словам, учит итальянский.