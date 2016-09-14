Клубы из Австралии, ОАЭ и США хотят подписать Тотти

Нападающему "Ромы" Франческо Тотти в конце этого месяца исполнится 40 лет, но интерес к нему со стороны других клубов не угасает. По информации Tuttomercatoweb, клубы из Австралии, Объединенных Арабских Эмиратов, США и Канады заинтересованы в подписании футболиста, который всю свою карьеру провел в римском клубе. Некоторые из них уже отправили своих агентов на переговоры с ветераном итальянского футбола. Нынешний контракт игрока с "Ромой" заканчивается следующим летом, но Тотти пока не планирует менять команду или завершать карьеру.