Клаудио Лотито: "Милинкович-Савич стоит больше Погба, потому что он сильнее"

Президент "Лацио" Клаудио Лотито считает полузащитника своей команды Сергея Милинковича-Савича лучшим молодым хавбеком в мире. По его мнению, 23-летний серб превосходит Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".

– Сергей – лучший молодой игрок на мировой арене прямо сейчас, у него огромный потенциал, – цитирует Corriere della Sera Лотито. – Я не получал официальных предложений по Милинковичу-Савичу от "Милана" или "Ювентуса", не говоря уже о "Реале" или "МЮ". Конечно, я не настаиваю на его продаже, но если вы спросите, сколько он стоит, то напомню, что в прошлом году мы отклонили предложение в размере 100 миллионов евро. Сколько стоил Погба? 105 миллионов? Милинкович-Савич стоит больше, потому что он намного лучше и сильнее.