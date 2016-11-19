"Кьево" в игре с "Кальяри" прервал пятиматчевую серию без побед

В матче 13-го тура чемпионата Италии "Кальяри" на выезде проиграл "Кьево" со счетом 0:1. Таким образом, веронская команда прервала пятиматчевую серию без побед.

Чемпионат Италии

Серия А

13-й тур

"Кьево" – "Кальяри" – 1:0 (0:0)

Гол: Гобби, 53.

"Кьево": Соррентино, Гобби, Гамберини, Сполли, Каччаторе, де Гузман (Ригони, 73), Иско, Радованович, Кастро, Пеллиссьер (Инглезе, 82), Флоро Флорес (Меджорини, 9).

"Кальяри": Сторари, Бруну Алвеш, Саламон (Исла, 70), Биттанте, Чеппителли, Мунари, Ди Дженнаро (Боррьелло, 79), Падоин, Барелла, Фариас, Джаннетти (Мелькьорри, 66).

Предупреждения: Биттанте, 29. Радованович, 40. Чеппителли, 57. Сполли, 62. Мунари, 87. Каччаторе, 90+1.

Судья: Гавиллуччи (Италия).