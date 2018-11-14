Карло Анчелотти: "Скудетто должно быть мечтой, а не утопией"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что его команда продолжит борбу за чемпионство, несмотря на шестиочковое отставание от "Ювентуса". 59-летний итальянец также добавил, что хотел бы работать в Неаполе в течение долгих лет.

- Скудетто должно быть мечтой, а не утопией, - приводит слова Анчелотти DAZN. - Если бы оно было утопией, то случилась бы катастрофа. Мы можем стать чемпионами и в этой ситуации, нужно просто сосредоточиться на борьбе. "Наполи"? Я хотел бы работать здесь долго. Мне нравится воздух, которым я тут дышу, несмотря на то, что я человек с севера.

"Наполи" занимет 2-е место в чемпионате Италии после 12 туров, имея в активе 28 очков.

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