"Интер" подписал защитника "Ниццы" Далберта

Защитник "Ниццы" Далберт подписал контракт с "Интером", сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. Сумма сделки не разглашается.

Ранее сообщалось о том, что миланский клуб заплатит 25 миллионов евро. Эта сумма будет разбита на две части - 20 миллионов французы получат сразу, еще 5 миллионов - в виде бонусов. Кроме того, "Ницца" получит 20 процентов от последующей продажи игрока.

В прошлом сезоне 23-летний бразилец сыграл в 38 матчах во всех турнирах и сделал 4 голевые передачи.