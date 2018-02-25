"Интер" одержал вторую победу за два месяца

В матче 26-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле обыграл "Беневенто" – 2:0. Оба гола на счету центральных защитников черно-синих – отличились Милан Шкриньяр и Андреа Раноккиа. Эта победа стала для команды Лучано Спаллетти лишь второй за последние два месяца. В позапрошлом туре миланцами была обыграна "Болонья" (2:1).

"Интер" временно вернулся на третье место в турнирной таблице, но у "Ромы" и "Лацио" есть по игре в запасе. "Беневенто" занимает последнюю строчку, потерпев уже 22-е поражение в 26 турах.

Чемпионат Италии

Серия А

26-й тур

"Интер" – "Беневенто" – 2:0 (0:0)

Голы: Шкриньяр, 66 (1:0). Раноккиа, 69 (2:0).

"Интер": Ханданович, Раноккиа, Д`Амброзио, Жоау Канселу, Шкриньяр, Рафинья (Карамо, 65), Весино, Гальярдини, Эдер, Кандрева, Перишич (Брозович, 81).

"Беневенто": Пуджони, Санья, Тошка, Джимсити, Летиция, Виола, Сандру (Дель Пинто, 67), Джуричич (Катальди, 46), Кода (Диабате, 85), Гильерме, Бриньола.

Предупреждения: Кандрева, 56. Раноккиа, 60. Виола, 68. Дель Пинто, 89.

Удаление: Виола, 81.

Судья: Пайретто.

24 февраля. Милан. Стадион Giuseppe Meazza.