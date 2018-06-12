"Интер" не собирается продавать Икарди

Исполнительный директор "Интера" Алессандро Антонелло рассказал, что клуб не собирается продавать нападающего команды Мауро Икарди и планирует предложить ему новый контракт.

- Нет поводов для беспокойства насчет Икарди. Он наш игрок и наш капитан, в ближайшие недели мы обсудим с ним возможное продление контракта, - приводит Football Italia слова Антонелло. - Финансовый фэйр-плей? Мы полны оптимизма. Мы сосредоточены на нашей цели, к которой должны прийти к 30 июня. Мы работаем в этом направлении, думаю, у нас все получится. При этом мы не думаем продавать кого-то, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей. Нам нужно создавать конкурентоспособную команду.

Отметим, что до конца июня миланской команде необходимо заработать не меньше 50 миллионов евро, чтобы избежать проблем с правилами финансового фэйр-плей.