"Интер" хочет продать Перишича за 40 миллионов евро

Руководство "Интера" приняло решение выставить на продажу вингера Ивана Перишича. Как сообщает Corriere della Sera, главный тренер "нерадзурри" Лучано Спаллетти недоволен игрой хорвата в первой части сезона.

По данным источника, "Интер" хочет выручить за Перишича 40 миллионов евро и уже ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико". Сам хорват ранее заявлял, что ему хочется поиграть в Англии.

Перишич перешел в "Интер" в 2015 году из "Вольфсбурга" за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне он забил всего три мяча. Одновременно с продажей Перишича "Интер" хочет найти ему замену и изучает разные варианты в Италии и за границей.