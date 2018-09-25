"Интер" - "Фиорентина": видеотрансляция матча - в 22.00

В матче 6-го тура чемпионата Италии сегодня, 25 сентября, "Интер" примет дома "Фиорентину". Игра серии A начнется в 22.00 по московскому времени.

Хозяева матча набрали семь очков в пяти турах и идут в середине турнирной таблицы. На прошлой неделе они провели первый матч после возвращения в Лигу чемпионов, одолев "Тоттенхэм" (2:1).

"Фиорентина" набрала 10 очков в пяти играх и идет в тройке лидеров турнирной таблицы. Флорентийцы демонстрируют лучшую игру в обороне, пропустив только три мяча.

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"Интер" - "Фиорентина": чемпионат Италии по футболу, серия А, 6-й тур, 25 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 22.00 (мск)



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