Инфантино лично предложит Буффону работу в ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино сожалеет по поводу невыхода сборной Италии на чемпионат мира 2018 года. Швейцарец итальянского происхождения признался, что хотел бы вручить кубок победителей мирового первенства капитану "скуадры адзурры" Джанлуиджи Буффону.

После непопадания Италии на ЧМ-2018 прославленный голкипер заявил о завершении карьеры в национальной команде. Несмотря на это, в СМИ появилась информация о том, что исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо пригласит Буффона на мартовские товарищеские матчи против Аргентины (23 марта) и Англии (27 марта).

- Я огорчен. Мне обидно за чемпионат мира, - цитирует Gazzetta della Sport Инфантино. - Я почти плакал - первый итальянский президент ФИФА, а Италии не будет там. Думаю, из-за этого грустно всем, ведь мы говорим о команде с великими традициями, которая проявляла себя с лучшей стороны на таких турнирах.

Я бы хотел вручить кубок чемпионата мира Буффону. Может ли он получить должность в ФИФА? Я собираюсь поговорить с ним и уговорить его.

Ранее сообщалось, что сезон-2017/18 станет для вратаря последним на клубном уровне. Впрочем, в конце января 40-летний итальянец допустил, что может сыграть за "Ювентус" еще один сезон.