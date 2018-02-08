СМИ: Буффон и Балотелли будут вызваны в сборную Италии

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо пригласит в национальную команду на мартовские товарищеские матчи вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона и нападающего "Ниццы" Марио Балотелли, сообщает Corriere dello Sport. В следующем месяце Скуадра адзурра встретится с Аргентиной (23 марта) и Англией (27 марта).

Напомним, 40-летний Буффон завершил карьеру в национальной команде в ноябре прошлого года, когда Италия по сумме двух матчей проиграла Швеции и впервые с 1958 года не попала на чемпионат мира. 27-летний Балотелли, в свою очередь, не играл за сборную с июня 2014 года, когда итальянцы не смогли выйти из группы на мировом первенстве в Бразилии.

Буффон в этом сезоне провел за "Ювентус" 18 матчей, пропустив 17 мячей и проведя 9 игр "на ноль". В активе Балотелли 25 игр за "Ниццу", в которых он забил 19 мячей и отдал 1 результативную передачу.