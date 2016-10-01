Хосе Кальехон: "О вызове в сборную Испании мне сказал Рейна, но я ему не поверил"

Полузащитник "Наполи" Хосе Кальехон рассказал, что был удивлен вызову в сборную Испании на ближайшие матчи. Футболист, последний раз вызывавшийся в "Красную фурию" в 2014 году, также поведал о том, что первым о попадании в заявку сборной ему рассказал вратарь Пепе Рейна.

– Надеялся на приглашение в национальную команду, хотя, конечно, не ожидал звонка из сборной и был им очень удивлен, – сказал для Onda Cero Кальехон. – Почему удивлен? Потому что в сборной уже играют лучшие футболисты страны.

Меня нельзя назвать центральным форвардом, но я стараюсь быть не менее результативным, чем игроки этой позиции. Вызов в сборную Испании – вознаграждение за упорный труд, и я намерен продолжать в том же духе. Как узнал о приглашении? Сидел на диване у себя дома, когда мне позвонил Пепе Рейна и сказал об этом. Я ему не поверил! Позже, получив официальное уведомление, перезвонил ему, чтобы поблагодарить.