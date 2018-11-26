Хавьер Дзанетти: "Маротта укрепит команду, он сделает "Интер" еще сильнее"

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти подтвердил, что Джузеппе Маротта скоро станет генеральным директором миланской команды, сообщает Football Italia. 45-летний аргентинец считает, что 61-летний итальянец поможет сделать "нерадзурри" еще сильнее.

– Приход Маротты в "Интер"? Это еще не официально, но прибытие такого эксперта и грамотного функционера укрепит команду, которая работает и вне поля во благо клуба, – приводит слова Дзанетти Football Italia. – Мы добились больших успехов, но мы знаем, что нам еще предстоит многое сделать. "Интер" знает о способностях Маротты, и его вклад поможет сделать команду еще сильнее.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор "Ювентуса" Маротта займет аналогичную должность в "Интере". 61-летний итальянский функционер подпишет трехлетний контракт, где будет получать три миллиона евро за сезон, учитывая различные премии и бонусы.