Горан Пандев: "Интер" остается великой командой"

Нападающий "Дженоа" Горан Пандев признался, что не знает, кто победит в матче 15-го тура серии А между "Наполи" и "Интером". При этом македонец подчеркнул, что черно-синие способны на большее, чем показывают на данный момент. Напомним, что 33-летний ветеран выступал за обе команды по ходу своей карьеры.

– У "Наполи" сейчас серьезные проблемы, – цитирует Premium Sport Пандева. – После ухода Игуаина им не хватает игрока, способного завершать атаки. Для меня "Интер" остается великой командой. Они очень сильны. Но, несмотря на это, я не знаю, кто победит.

Сейчас таблица говорит в пользу "Наполи". Но, на мой взгляд, "Интер" способен на большее. Почему миланцы настолько непредсказумы? С 2012 года у команды были небольшие проблемы, но они всегда оставались топ-клубом.

Надеюсь, что у Пиоли все получится, ведь он очень хороший тренер. "Наполи" показывает хороший футбол, они создают много моментов, но им не хватает бомбардира, каким был Игуаин.

Поединок между "Наполи" и "Интером" состоится сегодня, начало – в 22.45 по московскому времени. Миланцы занимают восьмое место в турнирной таблице, неаполитанцы идут седьмыми, опережая "змей" на четыре очка.

Трансляция матча "Наполи" - "Интер"