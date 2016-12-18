Гол Кандревы принес "Интеру" победу над "Сассуоло"

В матче 17-го тура чемпионата Италии "Интер" на выезде нанес поражение "Сассуоло" – 1:0. Единственный гол на счету Антонио Кандревы. Черно-синие завершали встречу в меньшинстве из-за удаления Фелипе Мелу в добавленное время.

Этот успех позволил подопечным Стефана Пиоли временно подняться на седьмое место в турнирной таблице. Для "Интера" победа стала третьей в последних четырех турах. "Сассуоло" остался 16-м.

Чемпионат Италии

Серия А

17-й тур

"Сассуоло" – "Интер" – 0:1 (0:0)

Гол: Кандрева, 47.

"Сассуоло": Консильи, Ачерби, Антей, Делль`Орко, Лирола, Маццителли (Йеммелло, 77), Пеллегрини (Миссироли, 60), Сенси, Дефрель, Рагуза, Риччи (Матри, 60).

"Интер": Ханданович, Миранда, Ансальди, Д`Амброзио, Мурильо, Фелипе Мелу, Кандрева (Габриэл Барбоза, 90), Жоау Мариу (Банега, 69), Брозович, Перишич, Икарди.

Предупреждения: Миссироли, 61. Жоау Мариу, 68. Брозович, 72. Фелипе Мелу, 75. Габриэл Барбоза, 90+3.

Удаление: Фелипе Мелу, 90+2.

Судья: Ди Белло.

18 декабря. Реджо-Эмилия. Стадион Mapei Stadium – Citta del Tricolore.