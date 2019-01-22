23:43 22 января | Футбол — Италия

Фото Роналду из частного джета. Сегодня суд приговорил его к 2 годам и штрафу в 19 миллионов евро

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Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем Инстаграме опубликовал фото из частного самолета. На фото он держит в руках телефон.

Напомним, португалец признал наказание о 23-месячном условном сроке и штрафе в размере 18,8 миллиона евро. Португалец сегодня прибыл в Испанию на суд.

В 2017 году форварда, выступавшего за "Реал" обвинили о неуплате налогов на общую сумму порядка 14,8 миллиона евро.

Срок будет условным, поскольку по законам Испании первое тюремное заключение автоматически становится условным, если не превышает 24 месяца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😀🛫👍

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 22 Янв 2019 в 11:55 PST

У Роналду все отлично: многомиллионный штраф и два года тюрьмы

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/reviews/chempionaty-italii-ispanii-real-yuventus-krishtianu-ronaldu-nalogi-sud-tyurma-1503457/

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