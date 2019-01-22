Фото Роналду из частного джета. Сегодня суд приговорил его к 2 годам и штрафу в 19 миллионов евро

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем Инстаграме опубликовал фото из частного самолета. На фото он держит в руках телефон.

Напомним, португалец признал наказание о 23-месячном условном сроке и штрафе в размере 18,8 миллиона евро. Португалец сегодня прибыл в Испанию на суд.

В 2017 году форварда, выступавшего за "Реал" обвинили о неуплате налогов на общую сумму порядка 14,8 миллиона евро.

Срок будет условным, поскольку по законам Испании первое тюремное заключение автоматически становится условным, если не превышает 24 месяца.

У Роналду все отлично: многомиллионный штраф и два года тюрьмы