Фото Роналду из частного джета. Сегодня суд приговорил его к 2 годам и штрафу в 19 миллионов евро

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем Инстаграме опубликовал фото из частного самолета. На фото он держит в руках телефон.
Напомним, португалец признал наказание о 23-месячном условном сроке и штрафе в размере 18,8 миллиона евро. Португалец сегодня прибыл в Испанию на суд.
В 2017 году форварда, выступавшего за "Реал" обвинили о неуплате налогов на общую сумму порядка 14,8 миллиона евро.
Срок будет условным, поскольку по законам Испании первое тюремное заключение автоматически становится условным, если не превышает 24 месяца.
У Роналду все отлично: многомиллионный штраф и два года тюрьмы
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/italy/reviews/chempionaty-italii-ispanii-real-yuventus-krishtianu-ronaldu-nalogi-sud-tyurma-1503457/
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