"Фонбет": у "Торино" призрачные шансы в матче с "Ювентусом"

Одним из центральных матчей этого футбольного уик-энда станет туринское дерби, в котором "Торино" на Olimpico Grande Torino примет гегемона последних лет в серии А – "Ювентус". Игра состоится в это воскресенье, 18 февраля, и начнется в 14.30 по московскому времени.

Для "Старой синьоры", отстающей в таблице на одно очко от "Наполи", игра с "Торино" крайне важна – неаполитанцы, скорее всего, смогут взять три очка в игре с аутсайдером СПАЛ, поэтому у команды Массимилиано Аллегри нет права на ошибку – в противном случае "Юве" сильно усложнит себе борьбу за чемпионство.

Кстати, воскресная встреча "Торино" и "Ювентуса" станет юбилейной – 150 в истории, а компания "Фонбет" предлагает интересные коэффициенты на эту игру. На победу действующего чемпиона коэффициент 1.68, а на выигрыш его заклятого соперника – 5.20, если встреча закончится вничью, то сумму можно приумножить в 3,65 раза. Букмекер почти не сомневается, что счет в матче будет открыт – на "тотал" больше 0,5 гола коэффициент 1.05, а на то, что команды не забьют – 8.00! К слову, "Юве" самая результативная команда серии А – на ее счету 61 гол, что на два мяча больше, чем у "Лацио". В случае победы "Торино" и других необходимых результатов со стороны других команд "Торино" сможет подняться девятого на седьмое место.

Больше интересных коэффициентов – здесь.