Фабио Капелло: "Балотелли в сборной Италии? У него было много шансов"

Бывший главный тренер сборных России и Англии Фабио Капелло считает, что у нападающего Марио Балотелли было достаточно шансов проявить себя на международном уровне. 27-летний форвард, не игравший в сборной Италии с 2014 года, вновь вызван в национальную команду новым главным тренером Роберто Манчини.

– Ему дали еще один шанс, у него их было много, – сказал в интервью Sky Капелло. – Если Манчини предоставил такую возможность, то, значит, он верит в него.

В минувшем сезоне Балотелли провел 38 матчей в составе "Ниццы", отметившись 26 голами.​