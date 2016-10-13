Джузеппе Бергоми: "Не понимаю, над чем раздумывает Мальдини"

Известный в прошлом игрок "Интера" Джузеппе Бергоми высказал мнение, что Паоло Мальдини стоит принять предложение о работе в "Милане". Владельцы клуба предложили Мальдини должность технического директора команды, однако окончательное решение экс-игрок красно-черных пока не принял.

– На месте Мальдини я бы согласился с предложением руководства клуба, – цитирует Football Italia Бергоми. – Возьмите Франческо Тотти – он по-прежнему продолжает делать все возможное для "Ромы". Поклонники "Ювентуса" мечтают, чтобы Алессандро Дель Пьеро стал президентом клуба. Не понимаю, над чем раздумывает Мальдини. Если бы мне поступило подобное предложение от китайских боссов "Интера", я бы без промедлений дал положительный ответ.