Дубль Иммобиле помог "Лацио" прервать серию поражений

"Лацио" в матче 25-го тура чемпионата Италии обыграл "Верону" - 2:0. Дубль в этой встрече сделал форвард Чиро Иммобиле, который с 22 мячами лидирует в бомбардирской гонке.

Римляне тем самым прервали серию из трех поражений подряд в серии А. Команда поднялась на четвертое место (49 очков). "Орлы" ведут борьбу за место в Лиге чемпионов с "Ромой" (50) и "Интером" (48).

Чемпионат Италии

Серия А

25-й тур

"Лацио" - "Верона" - 2:0 (0:0)

Голы: Иммобиле, 55 (1:0). Иммобиле, 60 (2:0).

"Лацио": Стракоша, Раду (Мурджа, 80), де Фрай, Лукаку (Луис Фелипе, 75), Уоллас, Марушич, Лулич, Пароло, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Иммобиле (Кайседо, 84).

"Верона": Николас, Вукович, Болдор, Караччоло, Бюхель (Кальвано, 58), Ромулу, Валоти, Матос (Петкович, 68), Верде (Аронс, 64), Фарес, Кин.

Предупреждение: Николас, 51.

Судья: Кальварезе.

19 февраля. Рим. Стадион "Olimpico".