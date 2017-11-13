Дрис Мертенс: "Последние 12 месяцев - лучшие в моей карьере"

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс считает, что в этом году переживает свой лучший период в карьере. Бельгиец в 12 матчах серии А забил 10 мячей.

– Последние 12 месяцев были лучшими в моей карьере, – цитирует Gazzetta dello Sport Мертенса. – Сложно описать, что происходит в команде. Надеюсь, что этот момент продлится как можно дольше, потому что это невероятно. Фанаты сходят с ума от радости, они постоянно с нами. Но я не считаю себя настоящей "девяткой". Я не просто бомбардир. Часто возвращаюсь в полузащиту, могу уйти направо или налево. Но стараюсь использовать моменты, создаваемые партнерами по команде.