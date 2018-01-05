Ди Франческо подтвердил, что Наингголан не сыграет с "Аталантой"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо подтвердил, что полузащитник Раджа Наингголан​ не сыграет в матче 20-го тура чемпионата Италии с "Аталантой". Ранее "Рома" оштрафовала игрока на 100 тысяч евро за видео с новогодней вечеринки.

"Если вы допустили ошибку, то должны быть последствия. Это соответствует кодексу поведения. Отстранить игрока от матча - решение клуба, которое я поддерживаю, и игрок принял его", - приводит пресс-служба клуба слова Ди Франческо.

Наингголан будет оштрафован на 100 тысяч евро за видео с новогодней вечеринки