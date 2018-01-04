Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан будет оштрафован на 100 тысяч евро за видео с новогодней вечеринки, утверждает Corriere dello Sport. Бельгиец в социальной сети провел прямой эфир, во время которого он курил сигарету, пил алкогольные напитки а также нецензурно выражался.Позже 29-летний футболист принес извинения. Также хавбек пропустит ближайший матч чемпионата Италии с "Аталантой" (6 января).

Добаавим, что ранее полузащитник "Ромы" не скрывал, что курит. Он говорил, что не стыдится этой привычки.