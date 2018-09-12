Дель Пьеро сравнил Криштиану Роналду с Леброном Джеймсом

Бывший форвард "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро сравнил трансфер нападающего Криштиану Роналду из "Реала" в туринский клуб с переходом Леброна Джеймса в "Лейкерс". По мнению экс-футболиста, прибытие Роналду рассматривалось как заявление о намерениях "старой синьоры" выиграть Лигу чемпионов, в то время как клуб из Лос-Анджелеса подписал, возможно, лучшего баскетболиста мира после восьми лет отсутствия титулов в НБА.

- Плохие результаты могут повлиять на вас, это точно, но последние финалы были потеряны против более сильных команд, - приводит Football Italia слова Дель Пьеро. - Это не из-за проклятия. Это случается с командами, которые так сильны, как "Ювентус". Когда-нибудь у них получится выиграть Лигу чемпионов, это их цель. "Юве" - клуб с амбициозным проектом. Мне это очень нравится. Это как "Лейкерс" с Леброном Джеймсом. Роналду - экстраординарный чемпион, у него тот менталитет, который есть только у великих спортсменов. Он знает, как распространить его по всей команде. Моя первая реакция, когда я услышал, что "Юве" собирается подписать Роналду? Я просто не поверил, подумал, что это розыгрыш.