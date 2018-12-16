Что нужно знать о ставках на матч "Рома" – "Дженоа"

16 декабря "Рома" примет "Дженоа" на стадионе "Олимпико" в рамках 16-го тура итальянской Серии А. Встреча начнется в 22:30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают "Рому" фаворитом матча. На победу команды Эусебио Ди Франческо можно поставить с коэффициентом 1.45, на победу "Дженоа" – с коэффициентом 7.00, на ничью – с коэффициентом 4.50.

Клиенты "Фонбет" тоже уверены в победе "Ромы". Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 97% выбрали "Рому", 2% – "Дженоа", 1% – ничью.

Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" уверены в том, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.60, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.35.

Клиенты "Фонбет" согласны с букмекерами. На тотал больше 2,5 сделали ставку 99% игроков, на тотал меньше 2,5 – 1%.



Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу "Ромы", ее выбрали 45% клиентов "Фонбет". На тотал больше 2,5 поставили 29% игроков, на то, что "Рома" не проиграет, – 16%. На то, что "Рома" забьет первый гол, сделали ставку 7% клиентов "Фонбет", на индивидуальный тотал римлян больше 1,5 – 3%.

А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 100 000 рублей на тотал больше 2,5. В среднем на матч "Ромы" и "Дженоа" ставят 650 рублей.