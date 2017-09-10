Чиро Иммобиле: "Немногие могут забить "Милану" четыре мяча"

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле после победы над "Миланом" (4:1) в матче 3-го тура чемпионата Италии отметил, что его команде по силам побороться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Отметим, что в этой встрече форвард оформил хет-трик.

- Нам было нелегко прийти в себя после ничейного результата в матче со СПАЛом. Все говорили, что мы выдохлись после матча за Суперкубок Италии (римляне завоевали трофей, обыграв "Ювентус" - 3:2. - Прим. "СЭ"). Можем ли мы попасть в число команд, которые в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов? Думаю, мы на правильном пути.

Немногие могут забить четыре мяча "Милану". Команда близка. Мы показываем, что готовы биться друг за друга.

После 3-х туров в чемпионате Италии "Лацио" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 7 очков. У занимающих первое и второе места "Ювентуса" и "Интера" по 9 баллов. В 4-м туре римляне на выезде сыграют с "Дженоа". Встреча состоится 17 сентября, начало игры - 21.45 по московскому времени.