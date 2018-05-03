"Челси" возобновил переговоры с Маурицио Сарри

"Челси" начал новый этап переговоров по приглашению главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри, сообщает Gazzetta dello Sport. По данным издания, агент итальянского специалиста Алессандро Пеллегрини встречался с представителями лондонского клуба и обсуждал детали сделки.

Контракт Сарри рассчитан еще на три года, однако 59-летний тренер может покинуть "Наполи" за 8 миллионов евро. Эта опция действительна до 31 мая. Ранее сообщалось, что неустойку готов выплатить владелец "Челси" Роман Абрамович.

В случае успешных переговоров нынешний наставник "синих" Антонио Конте может проследовать в обратном направлении и возглавить неаполитанцев.

Сарри тренирует "Наполи" с 2015 года. В текущем сезоне команда с 84 очками занимает второе место в чемпионате Италии. Лидер турнира Ювентус опережает неаполитанцев на 4 очка за три тура до конца.