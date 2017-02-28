15:45 | ФУТБОЛ — Италия

Букмекеры не верят в победу "Наполи" над "Ювентусом"

"Ювентус" – "Наполи". Фото AFP
"Ювентус" – "Наполи". Фото AFP
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28 февраля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Италии "Ювентус" – "Наполи". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ювентус" – "Наполи"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является "Ювентус". Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,61 – Н 3,65 – П2 5,38

Трансляция матча "Ювентус" – "Наполи" 28 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Наполи".

Прямая трансляция матча "Ювентус" – "Наполи" 28 февраля на канале "Eurosport 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=6-9, 45 – 39.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

11 января 2015 года

Чемпионат Италии

"Наполи" – "Ювентус"

1:3

23 мая 2015 года

Чемпионат Италии

"Ювентус" – "Наполи"

3:1

26 сентября 2015 года

Чемпионат Италии

"Наполи" – "Ювентус"

2:1

13 февраля 2016 года

Чемпионат Италии

"Ювентус" – "Наполи"

1:0

29 октября 2016 года

Чемпионат Италии

"Ювентус" – "Наполи"

2:1
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