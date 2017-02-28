Букмекеры не верят в победу "Наполи" над "Ювентусом"

28 февраля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Италии "Ювентус" – "Наполи". Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ювентус" – "Наполи"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является "Ювентус". Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,61 – Н 3,65 – П2 5,38
Трансляция матча "Ювентус" – "Наполи" 28 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Наполи".
Прямая трансляция матча "Ювентус" – "Наполи" 28 февраля на канале "Eurosport 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=6-9, 45 – 39.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
11 января 2015 года
|
Чемпионат Италии
|
"Наполи" – "Ювентус"
|
1:3
|
23 мая 2015 года
|
Чемпионат Италии
|
"Ювентус" – "Наполи"
|
3:1
|
26 сентября 2015 года
|
Чемпионат Италии
|
"Наполи" – "Ювентус"
|
2:1
|
13 февраля 2016 года
|
Чемпионат Италии
|
"Ювентус" – "Наполи"
|
1:0
|
29 октября 2016 года
|
Чемпионат Италии
|
"Ювентус" – "Наполи"
|
2:1