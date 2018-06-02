Аурелио Де Лаурентис: "Всегда поддерживал Сарри, но он начал публично показывать свое неверие в клуб"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, почему Маурицио Сарри покинул пост главного тренера.

- Я всегда был очень вежлив с Маурицио Сарри, всегда поддерживал его, - цитирует президента Corierre dello Sport. - Но если у тренера есть контракт на два года, и он начинает публично говорить "не знаю, останусь ли я", "не знаю, сможет ли клуб удержать своих лучших игроков", "иногда нужно завершать историю, когда она хороша" - все это показывает недостаток терпения и веры в клуб. Маурицио так и не сказал мне, хочет ли он остаться. Если ты закрываешь дверь у меня перед носом, я не буду вмешиваться в твою работу, но только до определенного момента.

Заменил специалиста на посту главного тренера "Наполи" Карло Анчелотти. При этом Сарри остался на контракте в неаполитанском клубе, из-за чего не смог договориться о работе с "Челси".