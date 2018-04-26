Антонио Кандрева: "Интер" с нетерпением ждет дерби Италии"

Нападающий "Интера" Антонио Кандрева в преддверии 35-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" отметил, что его команда хорошо знает своего соперника. Форврад также добавил, что миланцы с нетерпением ждут дерби.

– Марсело Брозович уже неделю говорит, что с нетерпением ждет дерби, потому что для нас так важно победить в этом матче, – цитирует Mediaset Premium Кандреву. – В течение последних нескольких лет "Ювентус" был сильнейшей командой в Италии, а также очень хорошо выступал в Европе. Туринцы будут разозлены после матча с "Наполи", но мы должны сосредоточиться на себе и на своей задаче попасть в Лигу чемпионов.

Мы хорошо знаем нашего соперника, они не позволят нам много забить, поэтому мы должны максимально использовать то, что у нас будет. Мы готовы.

Мы должны благодарить наших болельщиков, потому что "Сан Сиро" был почти заполнен по ходу всего сезона. Они поддерживали нас в течение всего года. Мы победим за них и за нас.

Напомним, что матч "Интер" - "Ювентус" состоится в субботу, 28 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.