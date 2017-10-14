Андре Силва: "Предсказываю победу "Милана" над "Интером" со счетом 2:0"

Нападающий "Милана" Андре Силва рассчитывает на победу над "Интером" в матче 8-го тура чемпионата Италии. По его мнению, красно-черные выиграют со счетом 2:0.

- Предсказываю, что мы выиграем со счетом 2:0, – цитирует Sky Sport Italia Силву. - С момента моего приезда сюда, я понял, что матчи с "Интером" - это особенная игра для всего Милана. До сих пор в этом сезоне "Интер" выступал лучше, чем мы, но "Милан" все равно рассчитывает на победу. Приложим все усилия и добьемся победы.

Матч "Интер" - "Милан" состоится завтра, 15 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.