Агент: "Иммобиле не смог бы отказать "Наполи"

Марио Соммелла, агент итальянского нападающего Чиро Иммобиле считает, что его подопечный не смог бы отказать "Наполи".

- Семья и друзья Чиро живут в Неаполе, он очень привязан к своим корням. Он никогда не забывал о своих корнях, - приводит слова Соммеллы Radio Marte. - Все мы знаем о тесной дружбе, связывающей его с Лоренцо Инсинье: их дома находятся через 200 метров друг от друга. Если бы Иммобиле пришло предложение от "Наполи", он ни за что бы не отказался от него. Однажды неаполитанцы предпочли ему Игуаина, но время показало, что Чиро забивает не меньше.

Сейчас 28-летний Иммобиле играет за "Лацио". В составе римского клуба в текущем сезоне он провел 24 матча, в которых забил 13 мячей и отдал семь результативных передач.

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