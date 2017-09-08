18 сентября Тотти начнет тренерские курсы для получения лицензии категории B

Легенда "Ромы"​ Франческо Тотти в середине этого месяца приступит к тренерским курсам, по итогам которых получит лицензию УЕФА категории B. Об этом на своей странице в Фейсбуке объявила Ассоциация итальянских тренеров.

"18 сентября 2017 года Франческо Тотти начнет тренерские курс для лицензии УЕФА категории B. Обучение будет проходить в спортивном центре Фульвио Бернардини в Тригории", - говорится в сообщении.

Напомним, что 40-летний итальянец выступал в составе римлян с 1992 года. По окончании сезона он объявил о завершении спортивной карьеры. Всего за римлян Тотти провел 619 матчей и забил 250 голов.