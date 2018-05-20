10:08 | Футбол — Франция

Жан-Мишель Олас: "Болельщики несправедливы к Женезьо"


Президент "Лиона"  Жан-Мишель Олас выразил недовольство поведением болельщиков, которые призвали главного тренера Брюно Женезьо уйти в отставку. Они вывесили соответствующий баннер на матче чемпионата Франции с "Ниццей" (3:2).

– Я думаю, это несправедливо, – цитирует AFP Оласа. – Обсужу с болельщиками этот баннер. Он неприемлем. Не надо учить меня, как управлять клубом после 30-летнего опыта. Игроки поддерживают Брюно. Мы выиграли все ключевые матчи. Болельщики должны ответственнее подходить к таким жестам. Женезьо успешен в "Лионе", и его любят игроки. Мы должны быть приветливее.

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