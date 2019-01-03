Вадим Васильев: "Налду – это лидер и защитник с большим опытом игры"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев поприветствовал новичка команды защитника Налду, который сегодня перешел в команду из "Шальке", сообщает официальный сайт монегасков. 53-летний российский функционер считает, что 36-летний бразилец поможет французской команде стать лучше.

– Добро пожаловать в "Монако", Налдо! Этот защитник с большим опытом работы на высшем уровне, он известен своими лидерскими качествами. Мы убеждены, что его присутствие станет важным активом в нашем стремлении быстро укрепить рабочую силу, – приводит слова Васильева пресс-служба "Монако".

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